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Американские власти, вводя антироссийские санкции, сделали хуже только себе, поскольку они недооценили возможности экономики РФ. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Bild.

По его словам, в Вашингтоне не смогли осознать "истинную природу российской экономики и цивилизации". Таким образом, у Вашингтона остается все меньше рычагов давления на Москву, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

СМИ считают, что такой ультиматум в действительности дает российской стороне стратегическое преимущество. По мнению журналистов, Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".