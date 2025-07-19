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Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости назвал безрассудством 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

"Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран", – пояснил парламентарий.

По его словам, бизнес в России адаптировался к ограничениям. Он считает, что ЕС так и не смог нанести ограничениями урон российской экономике. Продолжая санкционную политику и предпочитая ультиматумы конструктивному сотрудничеству, в объединении показывают приверженность курсу на эскалацию боевых действий на Украине, а не мирному урегулированию, отметил Нестеренко.

18-й пакет антироссийских санкций вступил в силу в ночь на 19 июля. Новые ограничения предполагают снижение потолка цен на российскую нефть и запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками". Более того, рестрикции ввели против 22 российских банков. Всего под новые санкции подпали 14 физических и 41 юридическое лицо.