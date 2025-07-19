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Вступил в силу 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, которое было опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

Новые рестрикции предполагают снижение "потолка цен" на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель, а также различные ограничения против 105 перевозящих ее танкеров. Кроме того, накладывается запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

В черный список ЕС дополнительно внесли 22 банка, включая Т-Банк, Сургутнефтегазбанк, банк "Санкт-Петербург" и другие. Помимо этого, под запрет попали финансовые транзакции со странами Евросоюза для всех подсанкционных российских финансовых организаций.

18-й пакет также накладывает экспортные ограничения и расширяет черный список физических и юридических лиц – всего под новые рестрикции попали 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Среди них, в частности, кинорежиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова и прочие лица.

18 июля постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Более того, в ЕС заявили, что уже начали работу над 19-м пакетом санкций, отметив, что в нем не будут "ограничиваться полумерами".

В Кремле назвали незаконными односторонние санкции Евросоюза и выступили против них. Москва наблюдает последовательную позицию европейских стран, которую те проводят против РФ. При этом Россия приобрела иммунитет от рестрикций и адаптировалась под них.