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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций Евросоюза якобы ударил "в сердце военной машины России".

Политик выразил сомнение в том, что фон дер Ляйен понимает, где находится "сердце". Медведев также припомнил главе ЕК ее гинекологическое прошлое.

"Думает она, похоже, всегда oдним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врaчебной практики", – написал политик в своем телеграм-канале.

В пятницу, 18 июля, постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. Как уточнила глава евродипломатии Кая Каллас, объединение одобрило "одно из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России".

РФ считает незаконными односторонние санкции, которые ввел ЕС, и выступает против них, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва видит последовательную позицию стран Европы, которую те проводят против России.