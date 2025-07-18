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18 июля, 12:29

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Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против РФ

В Эстонии заявили, что ЕС начал готовить 19-й пакет санкций против России

Фото: 123RF/rarrarorro

Евросоюз начал работу над 19-м пакетом антироссийских санкций, сообщает RT со ссылкой на главу эстонского МИД Маргуса Цахкну.

"Сегодня (18 июля 2025 года. – Прим. ред.) ЕС одобрил 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы увеличить давление на Россию", – указал в соцсети Х министр.

Он подчеркнул, что в работе над новым пакетом не будут "ограничиваться полумерами".

Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, объединение одобрило "одно из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России".

Ограничения затронут 105 кораблей теневого флота, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки". Более того, введут рестрикции в отношении ряда китайских и российских банков.

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