Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ

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Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, написала в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота", – говорится в публикации.

Кроме того, санкции затронут нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки". Кроме того, введутся ограничения потолка цен на нефть, уточнила Каллас.

Кроме того, в рамках 18-го пакета вводятся рестрикции в отношении ряда китайских банков, которые поддерживают Россию. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует ТАСС, добавил, что новые санкции коснутся также 22 российских кредитных организаций.

Всего в новый санкционный список ЕС попали более 50 физлиц, компаний и организаций, указывает агентство DPA. Таким образом, теперь в списке свыше 2 500 позиций.

По его данным, 18-й пакет ограничений вводит запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из России. В частности, запрет коснется автомобильного и авиационного топлива, а также мазута.

Таким образом, объединение намерено закрыть пробел в санкционном регулировании, который допускал непрямой импорт российской продукции через третьи страны, уточняют журналисты.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломата, новые санкции также включают снижение потолка цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.

Между тем власти Словакии больше не будут блокировать принятие 18-го пакета санкций против РФ. Страна одобрит новые ограничения, заявил ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С его слов, продолжение блокировки новых санкций было бы уже контрпродуктивным в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.