Совет ЕС ввел санкции против пятерых российских судей

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Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против пятерых российских судей, обвинив их в нарушениях прав человека. Об этом сообщается на сайте органа.

При этом имена людей, внесенных в санкционный список, станут известны только после публикации постановления в "Официальном журнале ЕС".

"Новые списки направлены против представителей российской судебной системы, сыгравших ключевую роль в преследовании активиста Алексея Горинова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. – Приме. ред.), бывшего депутата городского совета Красносельского района Москвы", – говорится в публикации.

Подчеркивается, что Горинов якобы подвергался жестокому обращению, несмотря на тяжелое состояние здоровья, а также лишался сна и длительное время пребывал в одиночных камерах.

Дело в отношении Горинова возбудили после его выступления на заседании муниципального совета депутатов, в котором тот подверг критике СВО на Украине. Суд назначил ему лишение свободы на 7 лет, но затем сократил его до 6 лет и 11 месяцев.

Ранее Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко. Тогда же ограничения коснулись Научно-исследовательского института прикладной химии, который находится в Сергиевом Посаде.

