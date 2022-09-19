Суд сократил на месяц семилетний срок Горинову за фейки о ВС РФ

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Мосгорсуд сократил срок муниципальному депутату Алексею Горинову по делу о фейках о Вооруженных силах России с 7 до 6 лет 11 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Дело в отношении Горинова возбудили после его выступления на заседании муниципального совета депутатов, в которой тот подверг критике военную спецоперацию на Украине. Сам Горинов тогда вину не признал.

Фигурантом дела о дискредитации ВС РФ стала и глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина. Она покинула РФ и была заочно арестована.

