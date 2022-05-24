Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую за фейки о Вооруженных силах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца блогера Веронику Белоцерковскую, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Как рассказали Агентству "Москва" в суде, мера действует с момента передачи ее правоохранительным органам при экстрадиции или депортации либо с момента задержания в РФ.

В середине марта ГСУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала на своей странице в Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ) несколько записей с ложной информацией о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

13 марта она была объявлена в розыск Министерством внутренних дел РФ.

