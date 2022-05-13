МВД РФ объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера и предпринимательницу Веронику Белоцерковскую, в отношении которой ранее было возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ.

"Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК", – следует из базы данных МВД РФ.

В середине марта ГСУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала на своей странице в Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ) несколько записей с ложной информацией о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.