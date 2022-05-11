МВД РФ объявило в розыск участника программы "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Участник программы "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск.

"Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК", – следует из базы данных МВД РФ.

При этом статья, по которой разыскивается Аскеров, не уточняется.

Ранее Следственный комитет России завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях.

По данным следователей, Аскеров разместил в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В свою очередь, Аскеров заявил, что находится не в России.

