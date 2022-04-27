СК РФ завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма

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Следственный комитет России завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по части 4 статьи 354.1 УК РФ", – отмечается в сообщении.

По данным следователей, Аскеров опубликовал в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В ведомстве подчеркнули, что СК всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, несмотря на статус и социальное положение совершивших подобное преступление.

"За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", – напомнили в Следственном комитете.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать очередной случай осквернения памятника солдатам Красной армии в Латвии. Уточняется, что там вандалы подожгли мемориал на братском воинском захоронении в городе Валмиер.