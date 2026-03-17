Собянин: система ПВО за ночь ликвидировала уже 14 летевших к Москве БПЛА

Российские подразделения ПВО уничтожили еще шесть украинских дронов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники экстренных служб. Последствия воздушной атаки в данный момент уточняются.

С вечера понедельника, 16 марта, силы ПВО ликвидировали уже 14 вражеских дронов в столичном регионе. Массированная атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта.

В связи с этим аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.