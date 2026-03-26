00:59

Политика

Кортеж с парламентской делегацией прибыл в посольство РФ в Вашингтоне

Фото: ТАСС/ЕРА/SHAWN THEW

Автомобильный кортеж, предположительно, членов парламентской делегации РФ прибыл к российскому посольству в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа автомобилей, включая микроавтобус, заехала на территорию дипмиссии вскоре после приземления в США самолета Ил-96 летного отряда "Россия".

Накануне СМИ сообщали, что группу российских депутатов должен был возглавить зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

О приглашении российских парламентариев в США в начале января сообщала член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна. По ее словам, депутаты должны блыи прибыть в Штаты для участия в консультациях с американскими законодателями. Луна отмечала, что получила соответствующее разрешение на встречу от Госдепа США.

Позже в Госдуме подтвердили, что российские депутаты встретятся в Штатах с американскими конгрессменами. Главной темой встречи должно стать снятие санкций с российских парламентариев.

