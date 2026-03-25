Новости

Новости

25 марта, 22:54

Происшествия

Блогер Николай Василенко привлечен к ответственности за нарушение ПДД в Ростове-на-Дону

телеграм-канал "Николай Василенко"

Блогера Николая Василенко привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Блогер опубликовал в своем телеграм-канале пост с видеозаписью, на которой он ехал на красном Ferrari по городской набережной. Как подчеркнула Волк, движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам – это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона.

"Сотрудниками Госавтоинспекции водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", – уточнила она.

Ранее с рэпера Птахи (настоящее имя – Давид Нуриев. – Прим. ред.) принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей. При этом он должен выплатить еще около 13 тысяч рублей.

Уточнялось, что размер задолженности репера составлял около 319 тысяч рублей. Долг возник из неоплаченных штрафов ГИБДД и иного органа. Кроме того, музыкант имел задолженность по исполнительным документам и исполнительскому сбору.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесрегионы

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

