Блогер Николай Василенко привлечен к ответственности за нарушение ПДД в Ростове-на-Дону

Блогера Николая Василенко привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Блогер опубликовал в своем телеграм-канале пост с видеозаписью, на которой он ехал на красном Ferrari по городской набережной. Как подчеркнула Волк, движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам – это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона.

"Сотрудниками Госавтоинспекции водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", – уточнила она.

