С отца Жанны Фриске могут взыскать долг за коммунальные услуги

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С отца артистки Жанны Фриске Владимира через суд взыскивают долги по коммунальным платежам за московскую квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным СМИ, артистка жила в Пресненском районе столицы. Дело о взысканиях принял к рассмотрению суд того же района. При этом размер долга не раскрывается.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что певец Филипп Киркоров должен около полумиллиона рублей за услуги ЖКХ. Тем не менее директор артиста Екатерина Успенская опровергла эти сообщения. Она отметила, что Киркоров "живет по закону" и оплачивает все вовремя.

До этого сообщалось, что судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Согласно документам, артист в установленный срок не погасил задолженность по коммунальным платежам и пеням по ним. При этом общая сумма долга составила почти 52 тысячи рублей.

