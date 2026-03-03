Грузовой корабль "Прогресс" запустят к МКС 22 марта

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" запустят с аэродрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 22 марта. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки. С этой площадки осуществляется российская пилотируемая программа", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" указали, что работы по монтажу нового оборудования кабины обслуживания заняли более чем два месяца. В них были задействованы свыше 150 сотрудников АО "ЦЭНКИ" и представители четырех организаций.

В рамках работ они создали специальную методику монтажа для установки продольных и поперечных форм через огневой проем.

Ранее космонавт – рекордсмен по суммарной продолжительности полетов Олег Кононенко был назначен командиром корабля "Союз МС-31". Данная миссия станет 6-й в его карьере.

Вместе с ним в составе экипажа, готовящегося к полету, значится бортинженер Александр Гребенкин. При этом имя второго бортинженера пока не разглашается.

