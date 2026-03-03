Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 12:42

Наука

Грузовой корабль "Прогресс" запустят к МКС 22 марта

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" запустят с аэродрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 22 марта. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки. С этой площадки осуществляется российская пилотируемая программа", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" указали, что работы по монтажу нового оборудования кабины обслуживания заняли более чем два месяца. В них были задействованы свыше 150 сотрудников АО "ЦЭНКИ" и представители четырех организаций.

В рамках работ они создали специальную методику монтажа для установки продольных и поперечных форм через огневой проем.

Ранее космонавт – рекордсмен по суммарной продолжительности полетов Олег Кононенко был назначен командиром корабля "Союз МС-31". Данная миссия станет 6-й в его карьере.

Вместе с ним в составе экипажа, готовящегося к полету, значится бортинженер Александр Гребенкин. При этом имя второго бортинженера пока не разглашается.

Экипаж МКС смог наблюдать северное сияние

Читайте также


наука

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика