Al-Arabiya: "Моссад" ночью провел наземную операцию в Иране

Израильская разведка "Моссад" совместно со спецназом провела наземную операцию в Иране в ночь на вторник, 3 марта. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на источники.

При этом подробностей операции приведено не было.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ республика атаковала еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Как заявлял госсекретарь США Марко Рубио, страна не рассматривает возможность проведения наземной операции в Иране, однако американский лидер Дональд Трамп готов применить такой сценарий для реализации поставленных задач, если это будет необходимо.

Сам глава Белого дома отмечал, что Вашингтон подошел к завершающей стадии реализации целей. Также, по его словам, у США есть большой запас оружия, что позволяет вести войны "вечно".

