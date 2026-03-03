Tasnim: свыше 30 иранских военных погибли в результате израильских ударов

Фото: AP Photo/Hussein Malla

По меньшей мере 31 военнослужащий Ирана погиб в ходе израильских атак. Об этом сообщает агентство Tasnim.

При этом 13 военных погибли в результате удара по авиабазе в городе Кермана на юго-востоке страны. Еще не менее 18 бойцов стали жертвами атак в провинции Мазандаран на севере Ирана.

США и Израиль нанесли первые удары по территории республики 28 февраля. В ответ на это Иран атаковал еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что, хотя американский президент Дональд Трамп не планирует наземную операцию в Иране, он оставляет за собой право использовать такой сценарий для достижения своих целей.

При этом сам глава Белого дома указывал, что Вашингтон подошел к завершающей стадии реализации всех намеченных целей.