Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 11:54

Шоу-бизнес

Концерты комика Щербакова исчезли из афиш в России

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shcherbakov_alexei

Концерты комика Алексея Щербакова исчезли из российских афиш, на них нельзя купить билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, у Щербакова были запланированы выступления в столичном зале "Москва" 2 апреля и в доме культуры Обнинска 8 октября. При этом на его официальном сайте есть информация только об одном концерте, который должен пройти 8 января 2027 года в Твери. Билеты на это выступление также приобрести нельзя.

При попытке найти другие его выступления пользователям сообщают, что их больше нет.

Щербаков является одним из участников шоу "Что было дальше?", в котором также принимал участие комик Нурлан Сабуров. 30 января ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Это решение было принято в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Позднее билеты на мартовские концерты Сабурова в России сняли с продаж. В частности, 17 марта у комика было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге. При этом цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.

В феврале Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) начал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве, по которой ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика