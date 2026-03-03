Концерты комика Щербакова исчезли из афиш в России

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shcherbakov_alexei

Концерты комика Алексея Щербакова исчезли из российских афиш, на них нельзя купить билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, у Щербакова были запланированы выступления в столичном зале "Москва" 2 апреля и в доме культуры Обнинска 8 октября. При этом на его официальном сайте есть информация только об одном концерте, который должен пройти 8 января 2027 года в Твери. Билеты на это выступление также приобрести нельзя.

При попытке найти другие его выступления пользователям сообщают, что их больше нет.

Щербаков является одним из участников шоу "Что было дальше?", в котором также принимал участие комик Нурлан Сабуров. 30 января ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Это решение было принято в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Позднее билеты на мартовские концерты Сабурова в России сняли с продаж. В частности, 17 марта у комика было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге. При этом цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.

В феврале Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) начал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве, по которой ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

