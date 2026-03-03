Форма поиска по сайту

03 марта, 14:16

Общество

Бастрыкин призвал лишать гражданства РФ за умышленное тяжкое преступление

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

За любое умышленное тяжкое преступление необходимо лишать приобретенного российского гражданства, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", – сказал он.

По словам Бастрыкина, позиция заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные "крайне опасные деяния", утрачивают политико-правовую связь с государством. Сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества к институту гражданства как таковому.

В настоящий момент закон предусматривает перечень оснований прекращения гражданства. В него включены преступления террористического характера, а также отдельные деяния против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения и другие.

Глава СК отметил, что это говорит о том, что миграционные процессы, происходящие в стране, должны быть поставлены "под жесткий государственный контроль", который надежно обеспечивает национальные интересы России и права ее граждан.

При этом он также подчеркнул, что иностранцы и лица без гражданства совершили в 2025 году 41 103 преступления. Это на 7% выше показателя 2024 года.

Ранее спецслужбы совместно с правоохранителями лишили российского гражданства 10 уроженцев Центральной Азии из-за совершения ими действий, создающих угрозу нацбезопасности России. При этом 8 человек выдворили из страны, еще 2 отбывали наказание в виде лишения свободы.

