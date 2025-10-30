Российского гражданства лишены 10 уроженцев Азии за угрозу нацбезопасности

Фото: 123RF.com/chostbear

Спецслужбы совместно с правоохранителями лишили 10 уроженцев Центральной Азии гражданства России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что такое решение было принято по причине совершения выходцами из указанного региона действий, которые создавали угрозу для нацбезопасности России.

При этом, как уточнили в ФСБ, восемь уроженцев Центральной Азии были выдворены из страны, а еще двое отбывают наказание в виде лишения свободы.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство приняло 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства с момента вступления соответствующего закона в силу. Основные причины – привлечение к уголовной ответственности и неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

В июле Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за экстремизм, убийство и преступления сексуальной направленности в отношении детей.

