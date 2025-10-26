Около 20 человек задержаны по делу о хулиганстве в ЖК "Прокшино"

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители задержали 19 человек по делу о хулиганских действиях в ЖК "Прокшино". В отделение полиции доставлены более 80 человек, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении", – отметила Волк.

По ее словам, на 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории РФ.

О драке стало известно в субботу, 25 октября. В Сети появилось видео, на котором был зафиксирован конфликт группы людей на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка. Несколько граждан обратились к правоохранителям.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Волк подчеркнула, что все причастные к драке будут привлечены к ответственности.