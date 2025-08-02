Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Массовая драка с холодным оружием произошла на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"По адресу Обручева, 28к7 на 9 этаже жилого дома, произошла массовая драка с применением холодного оружия. По предварительным данным, один из участников конфликта выпрыгнул из окна – он погиб на месте", – говорится в сообщении.

В результате инцидента также пострадали три человека: один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Они оказали помощь на месте и госпитализировали пострадавших в больницы Пирогова и Юдина.

В свою очередь, пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия.

"Под окнами жилого дома на улице Обручева обнаружено тело 18-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, пострадавшие являются членами семьи погибшего. Телесные повреждения им причинил он.

Ранее уголовное дело возбудили против 21-летнего москвича, который затеял драку в автобусе и несколько раз ударил противника отверткой, после чего вышел на остановке. Участковые задержали злоумышленника по месту жительства. Причиной нападения москвич назвал свое плохое настроение.

В другом районе столицы мужчина убил незнакомую женщину. По его словам, она была похожа на его бывшую девушку, к которой задержанный испытывал личную неприязнь. Женщину попытался защитить ее знакомый, но подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений. Оба потерпевших скончались на месте.