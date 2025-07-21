Мужчина напал с отверткой на пассажира автобуса в Москве

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В Москве мужчина напал на пассажира в автобусе, используя отвертку, рассказали в пресс-службе УВД по Северо-Восточному административному округу столицы.

По данным полицейских Лосиноостровского района, в автобусе между двумя молодыми людьми произошел конфликт. В какой-то момент житель столицы взялся на отвертку, которая была у него с собой, и нанес несколько ударов своему оппоненту. После этого он вышел на остановке.

Участковые установили и задержали 21-летнего мужчину по его месту жительства. Злоумышленник пояснил, что причиной нападения стало плохое настроение.

Против москвича возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье задержали семью фермеров, которая похитила своего сотрудника из-за денежного долга. В конце июня этого года женщина вместе с мужем и сыном увидели своего 47-летнего сотрудника. Злоумышленники догнали его и избили, а затем поместили в автомобиль и привезли в подсобное помещение на ферме.

Там потерпевшего связали и продолжили избивать, угрожая физической расправой в случае побега. Однако мужчине удалось сбежать и обратиться в больницу. Соучастники задержаны и помещены под стражу, им предъявлены обвинения по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений с применением насилия" и "Незаконное лишение свободы".