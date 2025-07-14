Семья фермеров в Подмосковье похитила мужчину из-за денежного долга

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В Подмосковье семья фермеров похитила своего сотрудника из-за денежного долга, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, в конце июня этого года женщина, ее муж и сын увидели 47-летнего работника их фермы, идущего по обочине. У мужчины имелся перед ними денежный долг. Злоумышленники догнали его, избили, после чего насильно поместили в автомобиль и перевезли в подсобное помещение на ферме.

Там потерпевшего связали и продолжили избивать, угрожая физической расправой в случае побега. Однако мужчине удалось сбежать и обратиться в больницу.

В результате было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений с применением насилия" и "Незаконное лишение свободы". Соучастники задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Клинская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

Ранее в Подмосковье задержали троих человек в возрасте от 34 до 54 лет, которые подозреваются в похищении мужчины. Злоумышленники представились полицейскими, схватили потерпевшего за руки и поместили в машину. Там похищенного начали избивать и вымогать у него 200 тысяч рублей. Похищенный снял в банкомате со своей карты 150 тысяч рублей и передал их одному из напавших. После этого его отпустили на свободу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении трех задержанных.