Полиция задержала москвича, подозреваемого в вымогательстве 20 млн руб

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Полицейские задержали москвича, который подозревается в вымогательстве 20 миллионов рублей под предлогом аренды земельного участка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Татьяну Петрову.

По данным ведомства, 48-летний задержанный предложил жителю Подмосковья арендовать у него на длительное время 53 сотки земли за 20 миллионов рублей. Территория располагалась рядом с его участком в Мытищах.

Изначально пострадавший согласился на сделку, но, проверив ее законность, понял, что правоустанавливающих документов у подозреваемого нет, поэтому отказался заключать договор.

"Правонарушитель стал угрожать гражданину физической расправой в случае, если они не заключат соглашение. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший обратился в полицию", – говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника в момент, когда заявитель передавал ему 1,9 миллиона рублей. Кроме того, в процессе обыска у подозреваемого изъяли договор аренды и документы владения земельным участком, оформленные на подставных лиц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой, в крупном размере или с причинением тяжкого вреда здоровью"). Мытищинский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по выявлению других участников преступления.

Ранее полицейские Подольска задержали троих подозреваемых в попытке похитить человека ради выкупа в 5 миллионов рублей. По предварительным данным, они подошли к потерпевшему, ударили его несколько раз по голове и посадили в машину, после чего отвезли на участок лесополосы возле деревни Бородино.

Однако пострадавшему удалось выбраться из машины самостоятельно. Затем его заметил проезжающий мимо экипаж полиции.