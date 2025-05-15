Трое мужчин хотели похитить человека в Подольске ради выкупа в 5 миллионов рублей

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Сотрудники полиции УМВД России по Подольску задержали троих подозреваемых в попытке похитить человека ради выкупа в 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале полиции Московской области.

Предварительно, 14 мая на улице Большой Серпуховской к мужчине подошли трое знакомых. Они ударили его несколько раз по голове и, угрожая предметом, похожим на оружие, посадили в машину, а после отвезли на участок лесополосы возле деревни Бородино. Подозреваемые требовали у мужчины деньги.

В ведомстве сообщили, что потерпевшему удалось выбраться из машины самостоятельно. Проезжающий мимо экипаж полиции увидел мужчину и пресек незаконные действия похитителей. Их передали в следственные органы. Подозреваемыми оказались жители Московского региона 1965, 1983, 1994 годов рождения.

Ранее в подмосковных Люберцах задержали двух человек, которые подозреваются в похищении знакомого и вымогательстве. Ими оказались мужчины 1995 и 1984 годов рождения. Возбуждено уголовное дело о похищении, разбойном нападении, вымогательстве и совершении иных насильственных действий. Подозреваемые требовали у мужчины 500 тысяч рублей.