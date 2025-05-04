Двое подозреваемых в похищении знакомого и вымогательстве задержаны в Люберцах

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Правоохранители задержали в подмосковных Люберцах двух мужчин, которых подозревают в похищении знакомого и вымогательстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении, разбойном нападении, вымогательстве и совершении иных насильственных действий. Задержанными оказались мужчины 1995 и 1984 годов рождения.

По данным следователей, инцидент произошел 27 апреля. Злоумышленники напали на своего знакомого в его квартире, нанеся удар по голове, после чего переместили в машину. Там они начали требовать отдать им 500 тысяч рублей.

После этого задержанные перевезли пострадавшего на строительный рынок. Они забрали у него телефон и оформили микрозайм в кредитной компании в размере 200 тысяч рублей, после чего снова перевезли мужчину в квартиру в Москве. Там они удерживали его некоторое время, продолжая побои и требуя деньги.

В беседе с ТАСС представители ГУ МВД по Московской области рассказали, что мужчина сумел сбежать самостоятельно, после чего обратился в полицию.

Ранее в Уяре Красноярского края задержали мужчину, который пытался похитить ребенка. Будучи в нетрезвом состоянии злоумышленник пришел на детскую площадку и предложил девятилетнему мальчику проводить его до дома своей знакомой. После отказа злоумышленник, схватив школьника за руку, пригрозил: "Если ты закричишь, то я тебя ударю!"