Трое подозреваемых в хищении 30 миллионов рублей задержаны в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в хищении 30 миллионов рублей при помощи мошеннической схемы по обналичиванию средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, аферисты создавали фирмы-однодневки, от лица которых оказывали людям банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета их компаний заказчики направляли деньги якобы за поставку оборудования. Для подтверждения сделок создавались подложные документы, которые после передавались в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы.

Затем средства направлялись на дроп-карты, обналичивались и выдавались клиентам с удержанием около 10% от суммы в качестве вознаграждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация. В настоящее время злоумышленникам уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее спецслужбы пресекли незаконную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", чьи действия могли причинить ущерб банку на сумму в свыше 167 миллионов рублей. По версии ФСБ РФ, фигурант причастен к превышению должностных полномочий.

Выяснилось, что он знал о корпоративном споре у клиента банка – "Мценского мясоперерабатывающего комбината". Мужчина, не обладая необходимыми полномочиями, дал указание своим подчиненным в рамках фиктивного внешнеторгового контракта перевести 2,4 миллиона евро в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражным судом указанная операция признана неправомерной. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.