Полиция задержала участников группы, которая похитила у москвичей 23 млн руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала двоих предполагаемых участников группы, которая похитила у москвичей более 23 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимира Васенина.

По его словам, в июне прошлого года 86-летний мужчина в отделе полиции района Марьино рассказал, что вместе со своей супругой стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, злоумышленники, назвав себя представителями госучреждений, в телефонном разговоре говорили о финансировании со счетов пары противоправной деятельности.

В связи с этим аферисты угрожали уголовным преследованием. Однако избежать его якобы можно было, если отдать на сохранение звонившим свои накопления и занятые средства суммой свыше 20 миллионов рублей.

Уголовному розыску удалось задержать двоих мужчин в возрасте 25 лет. По версии следствия, один из них был курьером, а другой контролировал перемещение средств на счета, подконтрольные мошенникам.

Также он вносил средства на счета организаторов преступления. При этом часть украденного он оставлял себе, а остальное распределял между участниками, уточнили в сообщении.

"В ходе следственных действий полицейские установили причастность фигурантов еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Телефонные аферисты аналогичным образом ввели в заблуждение жителя столицы, после чего он отдал курьеру 3 миллиона рублей", – добавил Васенин.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении задержанных выдвинули обвинения. Также их проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. Кроме того, полиция устанавливает их соучастников.

Ранее столичная прокуратура рассказала, что 75-летняя пенсионерка хотела быстро заработать и отдала мошенникам 22 миллиона рублей, продав квартиру и дом. По данным ведомства, женщине поступил звонок от якобы сотрудника инвестиционной компании.

Аферист обещал потерпевшей гарантированный доход в размере более 5 миллионов рублей за три месяца. Однако наличных у женщины не было, поэтому она продала квартиру. Позже мошенники убедили ее передать им еще 2 миллиона рублей, из-за чего она продала дом в Тверской области.