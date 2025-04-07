Трое уфимцев задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Трое уфимцев арестованы по подозрению в незаконной банковской деятельности с оборотом более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По предварительным данным, с 2020 по 2024 год фигуранты привлекли к незаконной схеме свыше 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%", – рассказала Волк.

Представитель МВД России добавила, что предполагаемый организатор группы была задержана в Краснодарском крае, двое ее подельников – в Уфе.

"В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – отметила Волк.

Ранее МВД задержало мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 миллионов рублей на Кавказе. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года соучастники предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юрлицами на покупку тракторов и самосвалов на сумму более 850 миллионов рублей.

В дальнейшем сельхозтехнику продали другим контрагентам, обязательства по договорам не выполнены, говорится в публикации.

