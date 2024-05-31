МВД задержало мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 млн руб на Кавказе

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Задержаны мошенники, которые похитили на Северном Кавказе сельскохозяйственную технику на 850 миллионов рублей. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк написала в телеграм-канале.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года соучастники предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юрлицами на покупку тракторов и самосвалов на сумму более 850 миллионов рублей. В дальнейшем сельхозтехнику продали другим контрагентам, обязательства по договорам не выполнены, говорится в публикации.

Волк отметила, что пятеро подозреваемых задержаны, трое из них – предприниматели, которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи лидеру группы.

В ФСБ РФ уточнили, что похищенная сельхозтехника принадлежала АО "Сбербанк Лизинг". По информации ведомства, ОКВЭД организаций, получивших технику в аренду, не соответствует их прямому назначению. После передачи техники члены преступной группы демонтировали GPS-мeтки, предназначенные для отслеживания транспорта, указали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане правоохранители изъяли мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорную документацию, паспорта и государственные регистрационные знаки транспорта. Задержанные арестованы, им предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками ЦБ РФ и правоохранительных органов, похитили у актрисы Оксаны Тимановской 308 тысяч рублей. Злоумышленники ввели ее в заблуждение и обманом заставили перевести деньги на якобы безопасный счет. Актриса обратилась в полицию.