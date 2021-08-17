Суд арестовал кассира одного из столичных банков по обвинению в присвоении 12 млн рублей

17 августа, 23:41
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу 26-летнего кассира одного из столичных банков Виктора Гадиева. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
По версии следствия, Гадиев присвоил принадлежащие банку 12 миллионов рублей. На следующий день после хищения мужчину задержали в аэропорту Внуково, он пытался покинуть территорию России.
Уточняется, что под стражей он будет находиться до 15 октября 2021 года. Его обвиняют по статье "Присвоение или растрата".
Ранее сообщалось, что сотрудница банка в Москве пыталась украсть порядка восьми миллионов рублей у пенсионера. В полицию с заявлением обратился 83-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковского счета пропали деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.
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