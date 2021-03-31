Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Девять человек осуждены в Ставропольском крае за кражи из банкоматов, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке.

В 2018 году группа хакеров получила незаконный доступ к компьютерной сети ставропольского банка. Благодаря этому злоумышленники беспрепятственно завладели наличными средствами из 22 банкоматов.

В ходе совместной операции ФСБ и МВД, в которой приняли участие более 100 сотрудников силовых ведомств, в мае 2019 года на территории Ставропольского, Краснодарского и Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области были проведены обыски и задержания.

У подозреваемых изъяли 12,5 миллиона рублей наличными и 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 миллионов рублей, а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами противоправной деятельности.

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил организатора преступного сообщества к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным соучастникам суд назначил лишение свободы на сроки от 6,5 до 9 лет.

В феврале следственные органы Башкирии завели уголовное дело в отношении работницы местного банка. Ее подозревают в краже у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей. 35-летняя женщина, которую уже уволили, является фигуранткой сразу 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установлено, работница банка без ведома клиентов выпускала на их имя банковские карты, затем получала их лично. Потом подозреваемая могла снимать деньги в банкоматах или оформлять перевод себе на счет. Про финансовые махинации служба безопасности банка узнала, когда один из вкладчиков пожаловался на нехватку денег.