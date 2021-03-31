Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Девять человек осуждены в Ставропольском крае за кражи из банкоматов, сообщает РИА Новости.
По данным ФСБ, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке.
В 2018 году группа хакеров получила незаконный доступ к компьютерной сети ставропольского банка. Благодаря этому злоумышленники беспрепятственно завладели наличными средствами из 22 банкоматов.
В ходе совместной операции ФСБ и МВД, в которой приняли участие более 100 сотрудников силовых ведомств, в мае 2019 года на территории Ставропольского, Краснодарского и Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области были проведены обыски и задержания.
У подозреваемых изъяли 12,5 миллиона рублей наличными и 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 миллионов рублей, а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами противоправной деятельности.
Промышленный районный суд Ставрополя приговорил организатора преступного сообщества к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным соучастникам суд назначил лишение свободы на сроки от 6,5 до 9 лет.
В феврале следственные органы Башкирии завели уголовное дело в отношении работницы местного банка. Ее подозревают в краже у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей. 35-летняя женщина, которую уже уволили, является фигуранткой сразу 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения.
Как установлено, работница банка без ведома клиентов выпускала на их имя банковские карты, затем получала их лично. Потом подозреваемая могла снимать деньги в банкоматах или оформлять перевод себе на счет. Про финансовые махинации служба безопасности банка узнала, когда один из вкладчиков пожаловался на нехватку денег.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: