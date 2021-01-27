Мошенник пообещал пожилой москвичке ремонт и обманул ее на 126 тыс

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Знакомый обманул пожилую москвичку на 126 тысяч рублей, пообещав сделать ремонт в ее квартире. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"82-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей в прошлом году ремонтировал компьютер мастер, с которым она познакомилась в ТЦ "Электроника на Пресне". Спустя месяц она снова встретилась с ним, и мужчина рассказал, что остался без работы. Женщина вспомнила о нем, когда в ее квартире начался ремонт", – рассказали в правоохранительных органах.

По словам пострадавшей, мужчина согласился на ее предложение о работе и приехал со стройматериалами, за которые попросил 3 тысячи рублей. Женщина дала мошеннику свою банковскую карту, чтобы он перевел себе нужную сумму, но, как оказалось, мужчина снял больше.

О краже пенсионерка узнала, когда получила выписку о состоянии вклада в банке. Уточняется, что у женщины похитили 126 тысяч рублей.

Ранее около 26 миллионов рублей украли у мужчины в Москве при обмене валюты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.