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Регионы

17:12

Житель Омска вернул банку 50 тысяч рублей, полученных по ошибке

регионы общество

Фото: depositphotos/infocusvideo

Житель Омска отнес полицейским 50 тысяч рублей, выданных ему по ошибке банкоматом. Об этом говорится на странице УМВД России по Омской области в соцсети "ВКонтакте".

По данным правоохранителей, посовещавшись с приятелями, молодой человек отправился в ближайший к дому отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску.

"Полицейские зарегистрировали обращение, поблагодарили гражданина за честность, а также изъяли деньги, оформив соответствующие документы", – написано в сообщении ведомства.

Одновременно в городской отдел полиции № 9 поступило обращение от банка. Утверждалось, что в системе случился сбой и по ошибке были выданы 50 тысяч рублей.

Работники МВД передали деньги банку, а проверка по этому факту уже закончена.

Ранее около 26 миллионов рублей украли у мужчины в Москве при обмене валюты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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