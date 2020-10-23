Мужчина в Москве похитил 600 тысяч рублей со счета знакомого

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция в столице задержала подозреваемого в краже 600 тысяч рублей с банковского счета.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по городу, преступление совершил 37-летнтй приезжий мужчина. По данным полиции, злоумышленник в гостях у потерпевшего воспользовался моментом, когда хозяин квартиры отошел.

При этом он оставил мобильный телефон без присмотра. В этот момент знакомый через приложение совершил перевод. Отмечается, что часть похищенных денег задержанный успел потратить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее священника прихода Армянской католической церкви в Москве через банкомат перевел более 100 тысяч рублей на разные телефонные номера, указанные лжесотрудником банка.