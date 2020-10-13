В России вдвое выросли кражи средств с банковских счетов

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В первой половине 2020 года – с января по август – было выявлено 107,2 тысячи случаев хищения денежных средств с банковских счетов. Это в два раза превышает прошлогодние показатели. Данные подготовлены Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает газета "Известия".

Кроме этого, способы мошенничества с использованием электронных средств платежа также выросли вдвое. Их зафиксировано 20,8 тысячи случаев. Самое большее количество пришлось на Саратовскую и Омскую области.

Порядка 25 процентов преступлений совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отметили в ведомстве.

В Центробанке отмечают, что такой всплеск роста хакерских группировок может быть связан с коронавирусом и развитием цифровизации. Там добавили, что в этом году не появились новые схемы мошенничества, а старые при этом стали чаще связывать с COVID-19. Отмечается, что мошеннических звонков стало в четыре раза больше. Граждан в основном запугивают угрозами их накоплениям.

Только в 2019 году со счетов россиян злоумышленники сняли около 6,5 миллиарда рублей. Возместить потери банкам удалось лишь на 15 процентов.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников считает, что граждане все чаще совершают необдуманные поступки, самостоятельно предоставляя мошенникам свои персональные данные, из-за экономической нестабильности и страха потери накоплений.

При этом кредитные учреждения вправе отказывать в возврате утраченных денег клиенту в случае, если он самостоятельно передал конфиденциальную информацию третьим лицам, уверяет ведущий специалист юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Отмечается, что самые частые жалобы россиян поступают на звонки якобы сотрудников банков Сбер, ВТБ и Альфа банка. Как правило, мошенники предупреждают клиента о том, что со счетом были произведены подозрительные операции, и просят людей перевести средства на другой счет.

При этом в Абсолют Банке, Росбанке, Ак Барс Банке и УБРиР заверили, что жалобы клиентов на мошеннические действия заметно снизились в последнее время.

А вот банк ВТБ с начала 2020 года смог предотвратить порядка 75 тысяч мошеннических операций суммой на 3,8 миллиарда рублей.

Ранее Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах.

Так, один из банков сообщил о резком росте числа звонков клиентам от мошенников, причем злоумышленники знали точную сумму на счетах. Выяснилось, что мошенники звонили в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов.

