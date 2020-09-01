Роскачество рассказало, как безопасно использовать онлайн-банки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскачество сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и поделилось правилами безопасного использования таких программ, говорится в сообщении организации.

В организации сообщили, что с весны 2020 года наблюдается рост фишинговых атак на клиентов кредитных учреждений. Роскачество отметило, что за июль обнаружили свыше 300 ложных сайтов, нацеленных на кражу персональных и платежных данных. В организации подчеркнули, что такие страницы имитируют вход в личный кабинет банка с высокой точностью.

Роскачество порекомендовало клиентам онлайн-банков не заходить в личный кабинет при использовании общественной сети Wi-Fi. Кроме того, россиянам посоветовали никому не сообщать пароль для входа в онлайн-банк.

При входе в личный кабинет Роскачество рекомендует обратить внимание на адресную строку и убедиться, что она начинается с префикса https://. Также организация сообщила об опасности ввода пароля якобы для отмены операции, который вам прислали.

"Например, для входа в Сбербанк Онлайн, который, наряду с ВТБ, подделывают чаще всего, нужен только логин, личный пароль или одноразовый код из СМС", – отметили в Роскачестве.

Также в организации порекомендовали не переходить по ссылкам в почте и мессенджерах от незнакомых отправителей, а также не открывать прикрепленные файлы. Роскачество отметило, что предложение о выгодной акции также должно насторожить пользователя.

"Убедитесь, что антивирусное программное обеспечение всегда включено и обновлено до последней версии, поскольку это обеспечит дополнительный уровень защиты. Никогда и никому не сообщайте свои платежные данные", – заявили в Роскачестве.

В организации посоветовали использовать приложение на смартфоне. Для входа с персонального компьютера или ноутбука необходимо регулярно сканировать его с помощью антивируса. Адрес онлайн-банка предлагается вводить вручную.

При этом пользователям порекомендовали обращать внимание на название доменной зоны (такие, как .cf, .icu, должны насторожить), а также на необычные приставки у официального домена, например, такие, как online, cabinet, vhod и login.

В организации подчеркнули, что признаки мошенничества возможно увидеть невооруженным глазом. Так, к ним относятся небрежное оформление сайта или неработающие ссылки.

Ранее директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев посоветовал удалять СМС-сообщения с конфиденциальными данными. Также он предложил удалять сообщения, содержащие ссылки для доступа в личный кабинет. Косарев подчеркнул, что такой информацией могут воспользоваться мошенники.