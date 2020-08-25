Названы самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко рассказал, что в страховании очень часто встречаются случаи мошенничества. Наиболее активны злоумышленники в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья, сообщает РИА Новости.
"К примеру, в автостраховании мошенники часто используют инсценировки дорожно-транспортных происшествий, фальсифицируют угоны, завышают стоимость восстановительного ремонта", – рассказал Пономаренко.
Значительный ущерб причиняют мошеннические схемы в области страхования грузов и товаров на складах. Устраиваются поджоги или подстраиваются кражи, а возмещение ущерба требуется за большее количество товара, чем было.
При личном страховании зачастую фальсифицируют травмы и заболевания. По словам юриста, количество подобных ложных страховых случаев увеличивается во время кризисов.
"Для кого-то такой обман является единственной возможностью поправить свое материальное положение. Поэтому при сложившейся сложной экономической ситуации можно прогнозировать всплеск мошеннических действий", – отметил специалист.
Ранее эксперт рассказал о способах мошенничества в WhatsApp. Он отметил, что большинство происшествий, связанных с данным приложением, происходит через социальную инженерию. Эксперт пояснил, что под этим подразумевается ситуация, когда присланный текст вынуждает перейти по ссылке или загрузить файл.
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