Названы самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко рассказал, что в страховании очень часто встречаются случаи мошенничества. Наиболее активны злоумышленники в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья, сообщает РИА Новости.

"К примеру, в автостраховании мошенники часто используют инсценировки дорожно-транспортных происшествий, фальсифицируют угоны, завышают стоимость восстановительного ремонта", – рассказал Пономаренко.

Значительный ущерб причиняют мошеннические схемы в области страхования грузов и товаров на складах. Устраиваются поджоги или подстраиваются кражи, а возмещение ущерба требуется за большее количество товара, чем было.

При личном страховании зачастую фальсифицируют травмы и заболевания. По словам юриста, количество подобных ложных страховых случаев увеличивается во время кризисов.

"Для кого-то такой обман является единственной возможностью поправить свое материальное положение. Поэтому при сложившейся сложной экономической ситуации можно прогнозировать всплеск мошеннических действий", – отметил специалист.

Ранее эксперт рассказал о способах мошенничества в WhatsApp. Он отметил, что большинство происшествий, связанных с данным приложением, происходит через социальную инженерию. Эксперт пояснил, что под этим подразумевается ситуация, когда присланный текст вынуждает перейти по ссылке или загрузить файл.