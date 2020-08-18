Эксперт рассказал, как любители пиццы становятся жертвами мошенников

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Рост спроса на сервисы доставки еды поспособствовал увеличению количества поддельных сайтов, на которых пользователи могут столкнуться с мошенничеством, сообщает агентство "Прайм".

Как рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов, злоумышленники заманивают на такие сервисы через различные рассылки.

"Пользователю предлагают получить какую-нибудь скидку или промокод, для чего ему нужно перейти по ссылке. Заказ на таких сайтах оформляется через онлайн-оплату, заполнив данные банковской карты. Чаще всего эта процедура заканчивается переводом денег в пользу мошенников", – рассказал эксперт.

Специалисты рекомендуют перед заказом еды изучить отзывы о ресурсе, введя его название вручную в поисковых системах. При получении выгодного предложения от популярного сервиса имеет смысл проверить эту информацию на его официальном сайте.

"Можно внимательно изучить URL, по которому пользователь будет перенаправлен при клике", – добавляют Сизов.

Эксперты напоминают, что в сервисах по доставке еды от пользователей не требуют называть код банковской карты или cvv-код с ее обратной стороны.

Ранее специалисты рассказали, где опасно оплачивать покупки банковской картой. Для того чтобы не пострадать от действий мошенников, надо завести специальную карту для онлайн-покупок, рекомендуют эксперты.