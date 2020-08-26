Россиян защитят от звонков банковских мошенников – СМИ

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Россиян защитят от звонков банковских мошенников, соответствующие технологии создадут и протестируют банки и операторы связи в течение трех лет, сообщает газета "Известия".

Так, благодаря технологии планируется снизить объем хищений со счетов граждан. Однако некоторые эксперты ставят под сомнение эффективность антифрод-системы, которую планируют создать мобильные операторы.

В настоящее время отобраны восемь инноваций для тестирования в "цифровых песочницах". Процесс проходит в рамках реализации законопроекта-спутника к принятому федеральному закону "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Данный законопроект призван сделать исключение для тестирования данной технологии.

Также он предполагает изменение в закон "О связи", согласно которому нельзя обрабатывать содержание бесед и сообщений. Однако законопроект-спутник позволит анализировать техническую информацию о разговорах.

Проекты нормативных актов для тестирования антифрод-системы рассмотрели в рабочих группах "Нормативное регулирование цифровой среды" 14 и 18 августа. Законопроекты-спутники вскоре будут внесены в правительство, а затем их рассмотрят депутаты Госдумы.

Сообщается, что с помощью данной технологии банки смогут уменьшить финансовые потери от звонков мошенников, а россияне смогут гарантировать свою защищенность от злоумышленников. Однако, как рассказали в Минэкономразвития РФ, эксперимент приостановят в случае выявления нарушения прав и свобод граждан при использовании антифрод-системы.

Партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга заявил, что при использовании антифрод -системы имеется мало шансов раскрытия конфиденциальных данных абонентов. В то же время, по его словам, под сомнение ставится эффективность подобной технологии. Шульга отметил, что мошенники быстро адаптируются под новые ограничения и учатся их обходить.

Скептически к использованию антифрод-систем относится и генеральный директор компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. Он отметил, что отличить мошенника от добросовестной компании сложно ввиду того, что злоумышленники часто используют виртуальную телефонию.

"Зато воспользоваться такой системой для создания негативного образа действующей компании окажется просто", – заявил Бедеров.

Ранее в Минкомсвязи России сообщили, что в ведомстве рассматривают возможность создания приложения для блокировки спам-звонков. Помимо этого, планируется проработать вариант формирования единой базы мошеннических номеров. Подчеркивалось, что она будет создаваться на основе информации, полученной от граждан.