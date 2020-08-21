В России могут создать единую базу мошеннических номеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Минкомсвязь РФ рассматривает возможность создания приложения для блокировки спам-звонков, а также единой базы мошеннических номеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова.

Он рассказал, что база данных будет создаваться на основе информации, полученной от граждан. Телефоны будут проверяться с обращением к операторам, банковским структурам и правоохранительным органам.

"Все это концентрируется в единой базе данных, и дальше путем мобильных приложений автоматически звонки с номеров [мошенников] будут блокироваться. Это одно из предложений, которое рассматривается", – поделился Иванов в рамках всероссийского образовательного проекта "Цифровая журналистика".

Он добавил, что уже создана рабочая группа, которая исследует варианты борьбы с мошенническими звонками, в частности рассматривает возможность их блокировки на уровне операторов связи.

Ранее глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов сообщил о высокой активности телефонных мошенников в России. Он отметил, что нельзя называть свои банковские реквизиты, CVC-коды и коды, присланные по СМС. Куканов рассказал, что с помощью технологий IP-телефонии они могут подменять номер и он будет выглядеть как номер банка. Он призвал быть бдительными в связи с этим.