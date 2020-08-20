Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Фото: depositphotos/pressmaster
На звонки с неизвестных номеров лучше не отвечать в связи с тем, что в России высокая активность телефонных мошенников, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Специалист подчеркнул, что обычный ответ на звонок безвреден, однако называть свои банковские реквизиты, CVC-коды и коды из СМС не стоит.
"Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть, как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты", – отметил Куканов.
Кроме этого, специалист не рекомендует перезванивать на неизвестные номера, начинающиеся на 8-809 (номера для оказания платных услуг), а также короткие и городские номера.
В случае сомнения телефонный номер можно проверить в специальной базе.
"База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный. Кроме мошенников определители хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков", — заключает эксперт.
Ранее в Роскачестве рассказали, как оградить себя от нежелательных звонков. По словам специалистов, заблокировать такие входящие вызовы можно с помощью настроек в телефоне, операторов связи или специальных программ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: