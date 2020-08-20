Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

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На звонки с неизвестных номеров лучше не отвечать в связи с тем, что в России высокая активность телефонных мошенников, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Специалист подчеркнул, что обычный ответ на звонок безвреден, однако называть свои банковские реквизиты, CVC-коды и коды из СМС не стоит.

"Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть, как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты", – отметил Куканов.

Кроме этого, специалист не рекомендует перезванивать на неизвестные номера, начинающиеся на 8-809 (номера для оказания платных услуг), а также короткие и городские номера.

В случае сомнения телефонный номер можно проверить в специальной базе.

"База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный. Кроме мошенников определители хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков​", — заключает эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, как оградить себя от нежелательных звонков. По словам специалистов, заблокировать такие входящие вызовы можно с помощью настроек в телефоне, операторов связи или специальных программ.