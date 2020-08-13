Злоумышленник представился подполковником ФСБ и выманил у водителя 4 млн рублей в Москве

Фото: depositphotos/igor_d

Столичная полиция проверяет информацию о хищении 4 миллионов рублей у водителя, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Как рассказал в полиции москвич 1953 года рождения, утром 11 августа на своей машине Audi он двигался по 2-му Крестовскому переулку, когда почувствовал удар в правое зеркало.

Он остановился и к машине подошел мужчина средних лет в черной куртке. Он представился подполковником ФСБ и заявил, что заявитель зеркалом машины выбил у него из рук телефон Vertu.

При этом "силовик" общался по громкой связи с якобы сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина предложил водителю решить вопрос мирно, и в филиале банка передал "подполковнику" деньги.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее специалисты МЧС напомнили водителям, что превышение скорости и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения в большинстве случаев приводят к ДТП.

В министерстве рекомендовали при движении по дороге быть предельно внимательными и использовать периферийное зрение для контролирования ситуации на соседних рядах трассы.