Злоумышленник представился подполковником ФСБ и выманил у водителя 4 млн рублей в Москве

14:49
Фото: depositphotos/igor_d
Столичная полиция проверяет информацию о хищении 4 миллионов рублей у водителя, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Как рассказал в полиции москвич 1953 года рождения, утром 11 августа на своей машине Audi он двигался по 2-му Крестовскому переулку, когда почувствовал удар в правое зеркало.
Он остановился и к машине подошел мужчина средних лет в черной куртке. Он представился подполковником ФСБ и заявил, что заявитель зеркалом машины выбил у него из рук телефон Vertu.
При этом "силовик" общался по громкой связи с якобы сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина предложил водителю решить вопрос мирно, и в филиале банка передал "подполковнику" деньги.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее специалисты МЧС напомнили водителям, что превышение скорости и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения в большинстве случаев приводят к ДТП.
В министерстве рекомендовали при движении по дороге быть предельно внимательными и использовать периферийное зрение для контролирования ситуации на соседних рядах трассы.
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