Мужчина похитил почти 2 млн рублей под предлогом продажи медицинских масок в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичная полиция инициировала проверку по факту мошенничества почти на 2 миллиона рублей при продаже медицинских масок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступило заявление от директора кафе о том, что 14 февраля его знакомый 1992 года рождения попросил денежные средства под расписку в размере 1,6 миллиона рублей на поставку медицинских масок", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

В полиции сообщили, что передача денежных средств происходила в кафе на улице Сергия Радонежского в Москве. По предварительным данным, сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей.

Накануне столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на сумму около 17,5 миллиона рублей. Мужчина получил эти деньги от знакомого под предлогом инвестирования, после чего потратил их на собственные нужды.

