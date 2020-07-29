Мужчина похитил почти 2 млн рублей под предлогом продажи медицинских масок в Москве

20:58
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Столичная полиция инициировала проверку по факту мошенничества почти на 2 миллиона рублей при продаже медицинских масок. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Поступило заявление от директора кафе о том, что 14 февраля его знакомый 1992 года рождения попросил денежные средства под расписку в размере 1,6 миллиона рублей на поставку медицинских масок", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.
В полиции сообщили, что передача денежных средств происходила в кафе на улице Сергия Радонежского в Москве. По предварительным данным, сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей.
Накануне столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на сумму около 17,5 миллиона рублей. Мужчина получил эти деньги от знакомого под предлогом инвестирования, после чего потратил их на собственные нужды.
"Московский патруль": задержаны мошенники в сфере оказания медицинских услуг
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