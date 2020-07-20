Жительница Сахалина записала ПИН-код на банковской карте и лишилась денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жительница Сахалина потеряла сумку с кредиткой, на которой был записан ПИН-код, и лишилась 600 тысяч рублей. Злоумышленник без труда воспользовался найденной картой, сообщает УМВД России по Сахалинской области.

Россиянка обратилась в полицию и заявила, что с потерянной карты неизвестный сначала снял 285 тысяч рублей, а затем потратил еще 303 тысячи рублей на оплату покупок.

По данным пресс-службы, злоумышленника, которым оказался ранее судимый за покушение на кражу 35-летний мужчина, обнаружили сразу. По факту списания и присвоения чужих средств возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Ранее у москвича отобрали 500 тысяч рублей под предлогом продажи автомобиля. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.