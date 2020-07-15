Полиция задержала подозреваемого в серии разбоев и краж в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали подозреваемого в серии разбойных нападений и краж. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, несколько жителей столицы обратились в территориальный отдел полиции с похожими заявлениями о краже.

"У 59-летней женщины неизвестный мужчина похитил мобильный телефон, угрожая ножом. У другого гражданина во время тренировки на спортивной площадке также под угрозой расправы был похищен гаджет, а 40-летний местный житель заявил о краже аккумулятора из автомобиля", – рассказал Васенин.

Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Люблинской. Им оказался ранее судимый 30-летний приезжий.

В ходе личного досмотра у него изъяли нож. Похищенные вещи изъяты и возвращены потерпевшим.

Установлено, что все ограбления злоумышленник совершал в состоянии опьянения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Кража". Подозреваемый арестован.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в разбое и краже. Им оказался неоднократно судимый 54-летний приезжий.