В Москве задержали трех человек за сбыт поддельных часов известных марок

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники московской полиции задержали трех человек, которые реализовывали поддельные часы популярных брендов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Подозреваемыми стали молодые люди в возрасте 21 года и 22 лет. Через социальные сети они поставляли наручные часы с незаконным использованием чужого товарного знака. Таким же образом происходил и сбыт товара.

"В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у злоумышленников несколько наручных часов с незаконно нанесенными товарными знаками общей стоимостью более 30 тысяч рублей, после чего подозреваемые были задержаны", – рассказал представитель полиции.

По словам Васенина, сумма ущерба правообладателям предварительно оценена в 700 тысяч рублей. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве задержали продавцов "элитной" одежды, обуви и аксессуаров. Все товары были с логотипами известных брендов, используемых незаконно.