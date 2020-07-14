В Москве задержали трех человек за сбыт поддельных часов известных марок

11:48
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Сотрудники московской полиции задержали трех человек, которые реализовывали поддельные часы популярных брендов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
Подозреваемыми стали молодые люди в возрасте 21 года и 22 лет. Через социальные сети они поставляли наручные часы с незаконным использованием чужого товарного знака. Таким же образом происходил и сбыт товара.
"В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у злоумышленников несколько наручных часов с незаконно нанесенными товарными знаками общей стоимостью более 30 тысяч рублей, после чего подозреваемые были задержаны", – рассказал представитель полиции.
По словам Васенина, сумма ущерба правообладателям предварительно оценена в 700 тысяч рублей. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время молодые люди находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Москве задержали продавцов "элитной" одежды, обуви и аксессуаров. Все товары были с логотипами известных брендов, используемых незаконно.
"Московский патруль": дело возбуждено по производству контрафактов для косметологии
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: